６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２８日、千葉市内にあるＪＦＡ夢フィールドで合宿３日目の練習を行った。始めてのＷ杯に挑むＭＦ中村敬斗は「正直、（Ｗ杯への）実感は湧いてきていない。自分の役割はゴールにつながるようなプレーだと思うんで、チームの土台であるハードワークをしっかりやって、自分の色を出せたら」と意気込んだ。初の大舞台にも冷静さを貫く。昨年１０月のブラジル戦、今年４月のイングラン