ＦＣ東京のＦＷ仲川輝人が２７日、都内の気象神社にクラブマスコットの「東京ドロンパ」とともに参列し、６月６日に行われる百年構想リーグ・プレーオフラウンド第２戦のＣ大阪戦（ＭＵＦＧ国立）の晴天祈願を実施した。晴れを願って仲川が自ら描き下ろした「巨大てるてる坊主」も奉納し、「今シーズンの最終戦をホームで戦えることをうれしく思いますし、これまで良い結果を出せているＭＵＦＧスタジアムでの試合に向けて、実