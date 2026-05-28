トマトがおいしい時期になってきて、手に取ることも増えてきましたよね。加えて大葉も手に入ったら、ぜひ試してほしいのが「塩昆布」との組み合わせです。実はトマトにも昆布にも旨味成分のグルタミン酸が豊富で、重なることでコクがぐっと深まります。塩昆布が味の決め手になるサラダを2品ご紹介します。 ▼にんにく香る中華風！「豆腐とトマトの塩昆布ごまサラダ」 豆腐とミニトマト、大葉を切って混ぜるだけ。にんにくの風味