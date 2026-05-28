元レスリング世界女王で、現在はボクシングに挑戦している山本美憂（５１）の娘でモデルの山本ミーア（１７）が、抜群スタイルを見せた。２８日に自身のインスタグラムを更新し「もう夏？」と投稿。お腹を大胆に出した夏コーデでポーズを取った。１７歳と思えぬ大人っぽさと色気がスゴい！コメント欄には「いつもめっちゃ可愛いですね」の声が寄せられた。ミーアは今年３月に自身のインスタグラムで、母と同じ事務所である「