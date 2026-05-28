ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）が、28日からレギュラー放送がスタートする。【全身ショット】キュートなキョンシーコスプレで登場した深田えいみ本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進