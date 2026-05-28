今年2月、静岡県伊豆市の住宅で現金およそ20万円が奪われた強盗事件で、警察は実行役とみられる男ら3人を逮捕しました。警察は、トクリュウ＝匿名・流動型犯罪グループの犯行とみて捜査を進めています。強盗と住居侵入の疑いで逮捕されたのは内山僚太容疑者（28）、坂下竜規容疑者（22）、堤洋一容疑者（65）の3人です。警察によりますと、3人は今年2月7日午前3時ごろ、伊豆市修善寺の店舗兼住宅に侵入し、住人の90代の女性を脅し