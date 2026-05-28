中東情勢の影響で、小麦粉やパスタなどが最大13%値上げされます。製粉大手の昭和産業は、8月1日の納品分から、家庭用の小麦粉やパスタなどあわせて54品目を値上げすると発表しました。値上げの幅は2%から最大で13%となります。例えば、▼「SHOWA ホットケーキミックス」は税抜きで510円から529円、▼「食感を楽しむスパゲッティ」は582円から597円に引き上げられます。中東情勢の緊迫化で包装資材の原料となるナフサ価格が高