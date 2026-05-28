取材に応じるフィギュアスケートで元世界王者のステファン・ランビエル氏＝28日、千葉市フィギュアスケートで元世界王者のステファン・ランビエル氏が28日、千葉市で取材に応じ、現役復帰してアイスダンス挑戦を表明した本田真凜、宇野昌磨組（トヨタ自動車）の振付師を務めることを明らかにした。シングル時代の宇野を指導しており「リズムダンスとフリーの振り付けを通じて、彼らが最高の演技ができるように全力で支えたい」と