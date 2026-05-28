高市首相（自民党総裁）は２８日の参院厚生労働委員会で、昨年の党総裁選と今年の衆院選で自身の陣営が他候補を中傷する動画をＳＮＳに投稿したとする週刊文春の報道を巡り、「まるであったかのように印象づけられるのは大変心外だ」と強く反論した。立憲民主党の石橋通宏氏に答弁した。首相の秘書と動画作成者とされる男性がオンラインでやりとりしていたとする同誌報道については、「確認もできなかったし、記録もない」と改