元子役としても活躍経験のあるイケメン高校生・はると（今井暖大）。その可愛すぎる彼女のキュートな表情に「顔可愛い」と、反響が上がる一幕があった。【映像】『ネプリーグ』に出演した大人気カップルABEMAにて5月27日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』、#57では「すぱのび探検隊」と題した企画が展開。「卒業編2026」でカップルとなったねね（時田音