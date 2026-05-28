これまで警報のレベルや名称を巡って、分かりにくいとの指摘も出ていた防災気象情報ですが、28日から新しくなります。災害対策チーム・粕尾祐介記者とお伝えします。ポイントは「新しい防災気象情報のポイント」「知っておくべき注意点」の2つです。――新たな防災気象情報ですが、これまでと何が変わったんでしょうか？災害対策チーム・粕尾祐介記者：新たな防災気象情報は、5段階のレベルと色分けによってとるべき行動が分かりや