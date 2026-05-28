フルーツパーラー「果実園リーベル」日比谷シャンテ店で、2026年4月よりスタートした平日限定のパフェ食べ放題。5月分の追加枠が登場するほど大好評です。6月も本イベントの開催が決定しました。夢の食べ放題が継続平日14時から17時30分まで、数量限定で販売する「パフェ食べ放題メニュー」。60分制4950円で、日替わりパフェやフードメニューなどを食べ放題で存分に楽しめる、豪華なプランです。メインとなるパフェメニューは、「