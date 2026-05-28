すき家は、2026年5月31日23時59分まで使える「お子様商品100円引き」クーポンを配信しています。店頭で会計する場合はクーポンなどと併用も可能すき家は、5月28日に新たなクーポンを追加。お子様牛丼、お子様カレー、お子様とりそぼろ丼に使える100円引きクーポンを公式アプリと公式Xで配信中です。クーポンは1回の会計につき3個まで利用可能。期間中は何度でも使えます。デリバリーは対象外。クーポンで100円引きになった「お子様