5月28日、日本バスケットボール協会（JBA）は、2026年夏に開催予定の各種大会に向けて、6月8日から味の素ナショナルトレーニングセンターで実施する男子日本代表の第1次強化合宿に参加するメンバー24名を発表した。 今回の合宿は、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」のWindow3およびWindow4、そして「第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）」に向けた