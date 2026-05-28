瀬戸内地方は湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。28日夜も曇りで、雨雲のかかるところがあるでしょう。 29日は高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。湿度は28日よりも低く、カラッとした体感になるでしょう。朝の最低気温は岡山で20度、津山で19度、高松で22度の予想です。28日朝と同じくらいかやや高い気温になります。日中の最高気温は岡山と高松で30度、津山で28度でしょう。28日よりも3