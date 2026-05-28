山形県鶴岡市では、小学生が地元のシンボル・鼠ヶ関灯台を見学しました。灯台の上から見た景色に感動し、地元への愛着を深めたようです。 【写真を見る】日本海を一望！「下からじゃ見れない景色」「灯台って大事な役割」児童が地元のシンボル鼠ヶ関灯台を見学（山形・鶴岡市） 鼠ヶ関小学校では、子どもたちに地域に愛着をもち未来を担う人材になってもらおうと、毎年、酒田海上保安部と協力し、地域のシンボルの鼠ヶ関灯台を見