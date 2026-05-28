トレイルシーカーは、旅を楽しみ、自然の中に踏み込める先進モデルSUBARUトレイルシーカーは、ソルテラのステーションワゴン版である。つまり、トヨタとの共同開発の中で生まれた1台。bZ4Xとも関係が深い。ただし、ソルテラがbZ4Xとともにトヨタの元町工場で生産されるのに対し、トレイルシーカーはスバルの群馬工場で生産される。部品としては、ソルテラと共有するものが多いが、全体の70％に相当する1万点がトヨタから支給さ