2026年５月28日、北中米ワールドカップを戦う日本代表が同31日のアイスランド戦に向けて千葉県内で全体練習を実施。この日から合流した板倉滉はフルメニューを消化すると、トレーニング後の囲み取材で「久しぶりの代表トレーニングでサッカー楽しいな」と素直な心境を口にした。今年２月に腰を痛め、４月のヘラクレス戦でカムバックするまで約２か月離脱。この期間、苦しい時期もあったという。「いつ良くなるか分からない怪我