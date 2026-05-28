今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第44回（2026年5月28日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）アメと雨はダジャレ？シソンヌじろうの登場によってコメディ部分が強化されると思いきや、そうではなかった。彼が演じる康介は仕事で怪我をして