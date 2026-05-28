アビスパ福岡は５月28日、福島和毅の負傷について発表した。昨年度の選手権を制した神村学園で伝統の「14番」を背負い、高卒で福岡に加入した期待のルーキーは、５月17日のトレーニング中に受傷。右膝外側半月板損傷と診断され、27日に手術を実施。全治は６か月の見込みだ。 クラブの公式Ｘでも公表されると、「つらい、つらすぎる...」「まじか」「これは残念すぎる」「とてもつらいニュースだ...」「泣きそう」「早い