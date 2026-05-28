名古屋で連日大行列となる人気うなぎチェーン「熱田うなぎ天」。上質な“ニホンウナギ”を使いながら、驚きの価格を実現する秘密を取材しました。 ■人気うなぎチェーン「うなぎ屋」 名古屋市熱田区にある「熱田うなぎ天」は、午前11時の開店前から行列ができる人気店です。客：「山梨から来ました。名古屋といえば“ひつまぶし”」 別の客： 「千葉から2人で来ました」 名古屋観光のついでに