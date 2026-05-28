28日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9416枚だった。うちプットの出来高が5387枚と、コールの4029枚を上回った。プットの出来高トップは6万2500円の414枚（55円高775円）。コールの出来高トップは7万円の415枚（64円安122円）だった。 コールプット 出来高前日比