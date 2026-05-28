28日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は48枚だった。コールの合計出来高は15枚。コールの出来高トップは7万円の5枚（595円安1275円）だった。プットのの合計出来高は33枚。プットの出来高トップは4万9000円の14枚（405円）だった。 コールプット 出来高前日比 価