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日経平均株価 始値64770.76 高値65165.75 安値63875.04 大引け64693.12(前日比 -306.29 、 -0.47％ ) 売買高26億873万株 (東証プライム概算) 売買代金10兆8678億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は反落、一時6万4000円台割り込む ２．米半導体株安も売り物こなし前場は底堅く推移 ３．後場