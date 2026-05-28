伊藤園 [東証Ｐ] が5月28日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年4月期の連結経常利益を従来予想の210億円→232億円(前の期は229億円)に10.5％上方修正し、一転して1.0％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益も従来予想の60.5億円→82.5億円(前年同期は83.5億円)に36.3％増額し、減益率が27.6％減→1.2％減に縮小する計算になる。 株探