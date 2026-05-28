ＢｌｕｅＭｅｍｅ [東証Ｇ] が5月28日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1億5000万円→1億3000万円(前の期は2000万円)に13.3％下方修正し、増益率が7.5倍→6.5倍に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4100万円→2100万円(前年同期は9000万円)に48.8％減額し、減益率が54.4％減→76.7％