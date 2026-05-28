2026年5月27日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは仏紙ル・モンドの報道を引用し、山西省で発生した大規模な炭鉱事故が、中国の業界再編の限界を露呈したと報じた。記事は、山西省長治市沁源県の通洲集団留神峪炭鉱で22日午後7時30分頃に爆発事故が発生し、少なくとも82人の作業員が死亡したと紹介。中国において過去17年間で最悪の炭鉱事故となったと伝えた。その上で、再生可能エネル