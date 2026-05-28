広陵高校は２８日、昨年１月に野球部で発生した不祥事事案について、第三者委員会からの報告を受け、野球部の改革に乗り出す考えを発表した。報告書では集団による暴力事案が認定され、海戦策も提言された。それを受け「本法人及び本校といたしましては、調査結果におけるご指摘及びご提言を真摯に受け止め、学園が設置している「学校改善検討委員会」において、令和７年６月１９日に設置した第三者委員会の調査報告書の内容も