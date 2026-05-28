２７日に放送されたフジテレビ系ドラマ「１０２回目のプロポーズ」では、音（伊藤健太郎）の病気を知ってしまった太陽（霜降り明星・せいや）が、身を引く決意をする。また次回予告では、「１０１回目−」にも登場したキーマンの姿があり、ネットも「桃ちゃん！」と盛り上がった。台風の中、光（唐田えりか）に１０１回目のプロポーズをした太陽。会社内で光からの差し入れのケーキを食べているときに、千恵（田中律子）が、「