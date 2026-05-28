巨人は２８日、増田陸内野手、浅野翔吾外野手の出場選手登録を抹消した。代わって増田大輝内野手、中山礼都外野手と登録した。浅野は２３日に今季初めて１軍に昇格。３試合に出場し、１０打数１安打で、打率・１００だった。セ・リーグでは阪神が岡城快生外野手を抹消し、木下里都投手を登録。広島が菊地ハルン投手を抹消し、赤木晴哉投手を登録。ヤクルトは小川泰弘を登録した。再登録は６月７日以降。