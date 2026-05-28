「副首都法案」の中身が明らかに。「大阪都構想」の住民投票の対象が府全域となるかもしれません。 災害時の首都機能のバックアップなどを目的とする「副首都法案」は、自民と維新が去年結んだ連立政権合意書で成立を目指すことが明記されました。 今年3月に両党が法案骨子で合意し具体的な中身を決めていく作業が進められていましたがMBSが入手した「副首都法案」の原案では、道府県の名称を「都」に変更できるとしたうえで、特