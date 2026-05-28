NHK Eテレの音楽番組『クラシックTV』にLUNA SEA、X JAPANのギタリストのSUGIZOが登場する。放送は6月4日午後9時から。【写真】バルトーク大好き！SUGIZOの楽しそうな表情『クラシックTV』はクラシック音楽のビギナーに向けた音楽教養エンターテインメント番組。ピアニストの清塚信也と歌手・俳優の鈴木愛理がMCを務める。今回はロックのようにカッコいいクラシックを生み出した、ハンガリーの作曲家バルトークを特集。ゲス