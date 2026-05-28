昨年１月に発生した野球部の不祥事案件について第三者委員会を設置していた広島・広陵高校が２８日、同校のホームページで調査結果を発表。暴力行為が集団的様態で行われていたことが認定された。報告書では「昨年１０月３日の打合せから始まり、２０２６年５月５日の委員会まで実施され、報告書（全２４ページ）が２０２６年５月１８日に本校に提出されました」と記された。「この間、委員会開催、聞き取り、現地確認、アンケ