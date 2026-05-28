「練馬区と言えば、練馬大根」――。区を取材する中で、何度も耳にした言葉だ。区の公式キャラクターも練馬大根がモチーフで、観光案内所には大根をあしらったグッズが並んでいる。さぞかし区内で多く生産されているのかと思いきや、その数は少ないのだという。一体、練馬大根とはどのような野菜なのか。（美根京子）区によると、練馬大根は、練馬地域で作られている白首大根系の一種という。長さは１メートル近くに及び、首と