世界の最新AIロボットが東京に大集結。きょう開催された展示会で一堂に会しましたが、実験室を飛び出して人間のそばで働くステージへと技術は着々と進んでいます。ロボット「ロボットが人間の環境で活躍できるようにする技術を開発しています」きょうから始まったのは、人間の形をした「ヒューマノイドロボット」や現実の世界で実際に体を動かす「フィジカルAI」に特化した展示会。世界中から400を超える企業が参加しました。こち