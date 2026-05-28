ドジャースのタイラー・グラスノー投手の妻・メーガンさんが第１子を妊娠したことが２７日（日本時間２９日）、明らかになった。夫婦２ショットで大きくなったお腹をインスタグラムで公開した。ハリウッドの日本料理店で撮影された幸せいっぱいの２ショット。グラスノーとメーガンさんは大きなお腹を見せながら、２人で同じポーズをとっている。グラスノーは昨オフに挙式。レイズ時代、試合中にスタンドにいたメーガンさんを