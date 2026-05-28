「DREAMS COME TRUE」（以下、ドリカム）の吉田美和の19歳年下夫で、ロックバンド「FUZZY CONTROL」でボーカル＆ギターを務めるJUONこと鎌田樹音が、5月27日に自身のInstagramを更新。歌手の尾藤イサオとの2ショットを披露し、その“そっくり”ぶりにファンから驚きの声があがっている。《親子みたいと言われます。尾藤さん、舞台お疲れ様でした。また、ステージの上で会いましょう。》とつづったJUONは、ともにグラスをかたむける