5月25日、読売巨人軍の監督だった阿部慎之助氏が現行犯逮捕されるという、ショッキングなニュースがもたらされた。「18歳の長女と15歳の次女がけんかをしたため、阿部氏は『静かにしろ』と注意しました。その際、長女が口答えをしたことから阿部氏は激高し、長女の襟首をつかみ、投げ飛ばしたということです。阿部氏は酒を飲んでいたそうです。阿部氏は深夜に釈放され、事件翌日の午前に球団の山口寿一オーナーと面談し、監督