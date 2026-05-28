神戸市は28日、店頭で市指定ごみ袋の品薄状態が続いていることを受け、指定外の袋でも家庭ごみを出せる方向で調整していることを明らかにした。同日の定例市長会見で久元喜造市長が説明した。神戸市の指定ごみ袋市によると、ごみ袋の供給量は現時点で十分確保されている一方、中東情勢の混乱による物流や原材料不足への不安感から、消費者による買いだめが発生。結果として店頭で品薄状態になる傾向がみられるという。神戸市内