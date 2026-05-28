【ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー】 パッチ7.51「彼方に至る路」 6月2日 公開予定 スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Windows/Mac/Steam用MMORPG「ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー」に「彼方に至る路」のマイナーアップデートパッチ7.51を6月2日に