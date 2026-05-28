借金を抱え最下位に沈むドラゴンズは、どうすれば浮上できるのか…。権藤博さん、山崎武司さん、落語家の立川志らくさんが聖地・ピカイチに集まり「緊急座談会」。前編・中編・後編にわたってお伝えします。【前編】は、3人による『ドラゴンズの辛口採点』『井上監督の采配は？』についてです。 ■ドラゴンズを“辛口”採点 Q.交流戦前のドラゴンズの成績は15勝30敗1分、今シーズンの戦いぶりは100点満点で何点？