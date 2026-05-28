ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、ディズニーアニメーション映画『ふしぎの国のアリス』のアメリカでの劇場公開75周年を記念した新作コレクションを、6月5日（金）から全国の店舗と公式WEBストアで発売する。Maison de FLEURから「ふしぎの国のアリス」公開75周年記念の新作コレクションが登場今回は「アリス」をイメージしたホワイト・ブルー・ブラックを基調に、物語の世界観を表現した