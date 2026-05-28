家事をしている際に袖をまくっていても、たびたび落ちてくるのがちょっとしたストレス……。そんなときの救世主になってくれるアームバンドが【ダイソー】にあるのだとか！ 今回は@ftn_picsレポーターともさんの検証をもとに、便利なアームバンドの可能性を探ってみました。袖を留めておくだけでなく、どうやら意外な使い方もできるようです。 品薄予報！ ストッパーを担うアームバン