猫様優先…思わず共感する日常シーンとは 猫が鳴けば「はいはい」と、いつの間にか言う事を聞いてしまっていませんか。 朝起きれば、まず猫のごはん。その前に、鳴き声で起こされるかもしれませんね。窓を開けて外を見せてあげたり、トイレが汚れればすぐに掃除。遊びに誘われたら断れない。座っていたら膝の上に乗ってくるので、しばらく動くこともままならず…。 まるで猫がご主人様です。気が付けば、