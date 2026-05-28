子育ての終わりって、いつなのでしょうか？ 筆者の知人Aさんの一人息子は大学生になり、家を出ていきました。「これで子育て終了」と安心していたAさんでしたが、楽しく過ごしていると思っていた息子から「大学を辞めたい」と連絡が。動揺したAさんが息子にしてあげたこととは、いったい何だったのでしょうか。 一人息子が大学進学、家を出ていきました Aさんの一人息子は遠方の大学に進学し、家を出て一人暮らしを始めまし