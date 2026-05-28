本拠地ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地ツインズ戦に「2番・DH」で先発出場。今季20号ソロを放つなど4打数2安打1打点、3得点の活躍で、15-2の勝利に貢献した。メジャーで新人選手が5月終了までに放った本塁打数で最多記録に。日本人ルーキーでは18年に22本を放った大谷翔平（当時エンゼルス）以来となるシーズン20発の大台に早くも到達した。スイングと打球のギャップで“