【右の耳から左の耳】#4自衛隊への「信頼」は高いが、自衛官の殉職には「無関心」「壁の向こうの住人たち」や「盗まれた誇り」（ともに岩波書店）がアメリカのトランプ現象を理解するための著作として知られるA・R・ホックシールドの朝日新聞でのインタビューが大きな話題になった。アメリカ社会の分断を克服すべく、まさに「壁の向こう側」に住む価値観の異なる人たちとの対話からトランプ支持の実態を解き明かしたものだ。なか