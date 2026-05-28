タレントの中川翔子（41）が27日深夜に自身のX(旧ツイッター)更新。この日、都内の映画館で上映された父・中川勝彦さん（1994年死去、享年32）が若き日に出演した貴重な自主映画を観賞したことを報告し、夭逝した父への切実な思いを綴った。 【写真】32歳の若さで亡くなった俳優・歌手の中川勝彦さん 勝彦さんは俳優、歌手として1980年代に人気を博したが、急性骨髄性白血病のため94年9月に死去した。この日上映された