【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#58ビートルズなコード進行研究〜「ストロベリー・フィールズ進行」（?→Vm）アルバム『パスト・マスターズvol.1』（1988年3月7日発売）?◇◇◇■『シーズ・ア・ウーマン』「彼女は女」──当たり前やないか。しかし歌詞を見れば「彼女はええ女」という意味だった。ポールがやたらハイトーンでシャウトする理由も分かる。「俺の彼女はええ女！」とひけらかしているの