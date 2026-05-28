ぶどうジュースで知られるアサヒ飲料の「Welch's(ウェルチ)」ブランドから、大人向けに開発したというスパークリングドリンク「Welch'sスパークリング赤」が2026年5月26日(火)から期間限定で登場したので、買ってきて飲んでみました。『Welch’sスパークリング赤』5月26日期間限定発売 果実本来の味わいが特長の大人向けスパークリングドリンクhttps://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0512_2.html「Welch'sス